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Автопарк России на 61% состоит из отечественных машин

Сегодня, 13:55

Эксперты из «АВТОСТАТ» благодаря проведенным исследованиям установили, что на 1 января текущего в России насчитывается больше 42 000 000 легковых автомобилей. Интересно, что 25 800 000 авто произведены в России, что равно доле в 61%.

Среди них, 16 500 000 автомобилей отечественного производства, а 9 300 000 машин иномарке, собранные на российских заводах.

16,1% или 6 800 000 автомобилей от общей численности автопарка составляют японские авто. Германские автомобили составили долю в 8,2% (3 500 000 единиц). Южнокорейских авто насчитали 1 200 000 штук (доля в 2,7%). Доля британских транспортных средств достигла 2,5% (1 100 000 ед.).

Узбекские автомобили в РФ числятся в количестве 749 000 штук, а французские 725 000 машин. Кроме того, в России присутствуют украинские (473 000 ед.), американские (432 000 шт.) и чешские (429 000 ед.). Доля их производства в РФ не достигает даже 1%.

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