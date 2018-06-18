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Электрический спорткар Porsche Taycan показали во всей красе

Сегодня, 19:00

Немецкий премиальный бренд Porsche, подконтрольный концерну Volkswagen, выложил в сеть тизерный видеоролик с новым полностью электрическим спорткаром Porsche Taycan. В этот раз новинку показали со всех сторон.

Инженеры Porsche поняли, что настало время перемен и решили оснащать свои машины электрическими моторами. В Porsche уже неоднократно озвучивали желание о выпуске электромобиля, и первым электрокаром бренда станет спорткар Porsche Taycan. Такое название обозначает молодую и энергичную лошадь.

При просмотре обнародованного видео можно сделать вывод, что новый Porsche Taycan обзаведется футуристичным внешним оформлением, но при этом сохранятся некоторые фирменные особенности марки. В частности, новинку оснастят задними осветителями, подобными тем, которые заметны у последних Porsche Cayenne и Porsche Panamera.

 

 

Согласно инсайдерской информации, под капот новинка получит электромотор с производительностью в 600 лошадиных сил. Благодаря ему машина до первой «сотни» разгоняется за 3,5 секунды, а дальность хода новинки составит 500 км.

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