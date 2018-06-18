В Европу едет бюджетный хэтчбек Toyota Aygo с ценником от $13 000

Сегодня, 09:53

Японская автомобилестроительная компания Toyota объявила о европейских продажах своего нового небольшого хэтчбека Toyota Aygo. В скором времени новинка доберется до рынка Великобритании.

Британские автомобилисты получат возможность приобрести бюджетный хэтчбек Toyota Aygo в двух версиях. Трехдверная модификация машины обойдется британцам в 13 000 долларов, а за «пятидверку» автолюбители выложат 13 400 долларов.

Официально мировой дебют нового Toyota Aygo прошел весной текущего года на мотор-шоу в Женеве. Автомобиль получил обновление, коснувшееся оптики, бамперов и цветовой палитры. Машина получила новые оттенки Magenta и Blue, а также 15-дюймовые легкосплавные колесные диски. В салоне новинки следует выделить новую отделку, переработанную аппаратную панель и пересмотренную подсветку.

Топовая вариация нового хэтчбека Toyota Aygo получит набор систем безопасности Toyota Safety Sense. В подкапотном пространстве хэтчбека расположился новый двигатель с мощностью в 72 л.с.