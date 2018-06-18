Обновленный кроссовер Dongfeng AX7 рассекречен раньше срока

Сегодня, 08:26

Китайский автобренд Dongfeng обнародовал на просторах интернета фотографии своего обновленного кроссовера Dongfeng AX7 раньше намеченного срока. Вероятно, в компании произошла утечка, а новый автомобиль уже готовится к выходу на авторынок.

При просмотре попавших в сеть официальных фотографий видно, чтоDongfeng AX7 обзавелся переработанной радиаторной решеткой, пересмотренными бамперами, усовершенствованной оптикой головного света, «парящим» верхом, 17- и 19-дюймовыми колесными дисками. Основной спецификой обновления следует выделить пятую дверь с новым оформлением задних фонарей в виде моноблока и кузов с двумя цветами.

Размеры обновленного Dongfeng AX7 составят 4650X1880X1700 миллиметров, а величина колесной базы достигает 2 700 мм. В моторном отсеке обновленного кроссовера разместились 1,4-литровый двигатель с мощностью в 145 лошадиных сил и 1,6-литровый агрегат с отдачей в 170 «лошадок». Моторы приводятся в действие 6-ступенчатыми МКПП и АКПП.

Цены на обновленный кроссовера Dongfeng AX7 пока держатся в секрете. Однако следует заметить, что в России прежнее поколение автомобиля обойдется автолюбителям от 1 079 000 рублей.