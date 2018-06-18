VistaNews.ru


Обновленный кроссовер Dongfeng AX7 рассекречен раньше срока

Сегодня, 08:26

Китайский автобренд Dongfeng обнародовал на просторах интернета фотографии своего обновленного кроссовера Dongfeng AX7 раньше намеченного срока. Вероятно, в компании произошла утечка, а новый автомобиль уже готовится к выходу на авторынок.

При просмотре попавших в сеть официальных фотографий видно, чтоDongfeng AX7 обзавелся переработанной радиаторной решеткой, пересмотренными бамперами, усовершенствованной оптикой головного света, «парящим» верхом, 17- и 19-дюймовыми колесными дисками. Основной спецификой обновления следует выделить пятую дверь с новым оформлением задних фонарей в виде моноблока и кузов с двумя цветами.

Размеры обновленного Dongfeng AX7 составят 4650X1880X1700 миллиметров, а величина колесной базы достигает 2 700 мм. В моторном отсеке обновленного кроссовера разместились 1,4-литровый двигатель с мощностью в 145 лошадиных сил и 1,6-литровый агрегат с отдачей в 170 «лошадок». Моторы приводятся в действие 6-ступенчатыми МКПП и АКПП.

 

 

Цены на обновленный кроссовера Dongfeng AX7 пока держатся в секрете. Однако следует заметить, что в России прежнее поколение автомобиля обойдется автолюбителям от 1 079 000 рублей.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

  • Unexpected token ':' in blockpro/card_related.tpl line 4, near '{'transport':' <- there

Главное за неделю

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал для них кормом, плавая по заливу на резиновой...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Рекомендуем