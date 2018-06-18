Отличный, но дорогой: Эксперты оценили новый Nissan GT-R 2018

Сегодня, 10:35

На просторах интернета обнародовали информацию о новом японском спорткаре Nissan GTR, который прошел тест-драйв на дорогах общего пользования. Специалисты отметили, что автомобиль обладает прекрасными техническими параметрами, но его цена слишком высока.

Новый Nissan GT-R 2018 оснастили 6-цилиндровым турбированным двигателем с производительностью 596 лошадиных сил. Это позволяет спорткару разгоняться до первой «сотни» за 2,8 секунды при предельной скорости в 315 км/ч.

Из слов экспертов следует, что суперкар действительно скоростной и отлично себя на извилистых дорогах. Также при поездке по горной местности почти не ощущаются перепады на пути.

По техническим характеристикам Nissan GT-R может сравниться только со спортивным авто от Buick, но по цене новинка не уступает Porsche 911, несмотря на то, что немецкая машина получила яркое оформление, удобную трансмиссию и прогрессивное оснащение. В США за суперкар Nissan GT-R придется выложить от 102 000 долларов, российские цены стартуют с отметки в 6 875 000 рублей.