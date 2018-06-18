Ford отзывает 300 кроссоверов Ranger и Everest 2018 года из-за дефекта руля

Сегодня, 07:31

Американская машиностроительная компания Ford анонсировала старт очередной отзывной кампании. Под отзыв попали 300 автомобилей в Австралии, а причиной выступают неисправности рулевого управления.

Сервисная кампания Ford затронет 207 кроссоверов Ford Ranger и 81 Ford Everest, выпущенных в 2018 году. Неполадки с рулем выявили после выхода автомобилей на рынок, а особенно это проявилось при движении в городской черте. Изучив жалобы автолюбителей, экспертам удалось установить, что причиной является промежуточный шкив руля.

Из-за того, что данный механизм может не соответствовать спецификации, может случиться отсоединение рулевой колонки, что может стать причиной дорожной аварии. В настоящее время нет пока данных о таких происшествиях. Данные неисправности будут устранены за счет автопроизводителя.