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В Китае отзывают 2 339 минивэнов KIA Carnival из-за дефектных дверей

Сегодня, 07:20

Главное таможенное управление КНР на своем официальном сайте проинформировало о начале отзывной кампании, касающейся более 2 тыс. машин KIA Carnival. Производитель начал сервисную акцию 15 июня.

Под отзыв попало 2 339 минивэнов KIA Carnival, изготовленных в Южной Корее в период с марта 2015-го по февраль этого года. Известно, что причиной отзыва стала неправильная работа модуля, который обеспечивает управление дверьми. Данный дефект производитель устранит с помощью обновления необходимого ПО.

Все сервисные работы будут проводиться бесплатно для автовладельцев. Также известно, что дефектные автомобили, которые еще не поступили к дилерам, не покинут склады производителя, пока в них не будет устранена неисправность.

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