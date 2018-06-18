Более 40% автомобилей KIA в России в мае проданы в кредит‍

Сегодня, 06:00

Программа KIA Finance набирает обороты в России. Она позволяет жителям страны покупать автомобили южнокорейской марки в кредит с выгодными условиями.

Представители программы KIA Finance отчитались, что за прошедшее время текущего года ею, а также кредитными предложениями банков-партнеров воспользовались порядка 30 тысяч клиентов. Самой популярной моделью, покупаемой в кредит, остается KIA Rio. На ее долю приходится 46% договоров. Отчасти из-за этого модель остается самой востребованной легковой машиной в России.

Ранее сообщалось, что продажи марки KIA в России по итогам мая на первичном авторынке составили 19 561 машину. Данный показатель лучше прошлогоднего результата за тот же месяц на 29,6%. За прошедшее время текущего года, не считая июньских цифр, KIA реализовала в РФ 91 352 транспортных средства, что на 34,1% больше, чем годом ранее. Это лучший показатель среди всех компаний, продающих легковой транспорт на территории России за отчетный период. Рыночная доля KIA в РФ составляет 13,2%, против прошлогодних 11,8%.