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Nissan и Arctic Trucks показали «хардкорный» пикап Navara Off-Roader AT32

Сегодня, 07:00

Компания Nissan презентовала новый «хардкорный» пикап, основанный на двойной кабине Navara. Новинка предназначена для Европы и разрабатывалась при участии исландских тюнеров из Arctic Trucks.

Новый Nissan Navara Off-Roader AT32 получил увеличенную на 20 мм подвеску, защиту днища и более крупные покрышки. При дорожном просвете в 243 мм автомобиль оснащается 17-дюймовыми дисками с огромными шинами на 32 дюйма. Углы въезда и съезда выросли до 35 и 24 градусов соответственно.
Отметим, что внедорожный пикап, побывавший в руках специалистов из Arctic Trucks, опережает по клиренсу Chevy Colorado ZR2. Новинка также на 0,2 дюйма выше японской Toyota Tacoma TRD Pro. В этом показателе новый Nissan Navara уступает только Ford Ranger Raptor, зато превосходит его по углам съезда и въезда.
Старший вице-президент европейского подразделения Nissan Кен Рамирес отметил, что Nissan Navara Off-Roader AT32 является самым проходимым из всех версий Navara, когда-либо поступавших в продажу.

 

 

 

 

Благодаря дополнительно трубке на стойке А, внедорожный грузовик способен проехать по воде на уровне 800 мм. Также пикап может оснащаться передним дифференциалом блокировки, который вместе с навигационными системами Start и Descent Control Navara делают из модели «хардкорный» внедорожник.

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