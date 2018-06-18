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Воры научились угонять автомобили с помощью пластиковых бутылок

Сегодня, 05:00

Автомобили с каждым годом становятся все более защищенными от автомобильных воров. Однако преступники тоже не стоят на месте, и придумывают новые способы похищения машин. 

Новый способ угона достаточно прост: злоумышленники просовывают пластиковую бутылку между колесом и колесной аркой автомобиля. Когда машина начинает ехать, бутылка попадает под колесо, и начинает громко шуметь. Странный звук заставляет водителя остановить транспортное средство, и выйти из него наружу, чтобы посмотреть, что произошло.

Нередко случается так, что автомобилист, услышав шум, выходит из машины не заглушив двигатель машины, и не вынув ключ из замка зажигания. Далее вору нужна лишь проворность, чтобы быстро и незаметно сесть за руль транспортного средства, и жать на гашетку. Эксперты поясняют, что воры не всегда угоняют автомобили с помощью пластиковых бутылок. Порой они быстро хватают ценные вещи в салоне, после чего покидают место преступления.

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