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В Италии автомобилист заснял инопланетный дрон

Сегодня, 18:22

В итальянском городе Перудже автомобилист сфотографировал над полем НЛО, который, по словам автора снимка, завис в небе на небольшой высоте. Водитель добавил, что после того, как он сделал фото, объект на большой скорости взмыл вертикально вверх.

В минувший четверг, 14 июня, итальянец, проезжая на машине по просёлочной дороге, заметил шарообразный объект, левитирующий над полем. Остановив автомобиль, он заснял НЛО. Судя по снимку, у объекта гладкая и блестящая поверхность, которая отражает свет.
Объект зелёного цвета и сливается с травой, поэтому это большая удача, что местный житель смог увидеть его, проезжая на машине. Автомобилист считает, что это инопланетный дрон, который маскировался под цвет поля.

Специалисты уже рассмотрели снимок и подтвердили, что он не подвергался никаким коррекциям в редакторе фотографий. Эксперты предполагают, что в кадре мог оказаться вовсе не инопланетный дрон, а творение человека. Не исключено, что в Италии был запечатлён очередной беспилотник, проходящий испытания в воздухе. Летающие автомобили уже не раз были замечены в небе и воспринимались свидетелями как НЛО.

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