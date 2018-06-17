Разработчик марсоходов займется созданием автомобилей в Apple

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Американский технологический гигант Apple нередко нанимает сотрудников других компаний, таких как Nike, Mercedes-Benz и даже Google. Однако теперь в корпорации будет работать человек, который ранее показал себя в космической отрасли.

Речь идет об одной из бывших сотрудниц Google Waymo и NASA. В первом проекте специалист трудился над программным обеспечением машин с автономным управлением, а в Американском космическом агентстве эксперт несколько лет помогал инженерам в запуске марсоходов. Поэтому новый сотрудник Apple может похвастаться богатым опытом работы. Появление нового специалиста в команде корпорации подтвердили ее официальные лица.

Apple в последние годы активно работает в сфере беспилотных технологий. Если ранее в ее парке состояло только три машины с автономным управлением, то недавно купертиновцы зарегистрировали еще 24 транспортных средства с автопилотом для тестирований. Речь идет о кроссоверах Lexus RX450h, получивших лидары и другие датчики, позволяющие вседорожнику передвигаться без участия водителя.

Однако в целях безопасности, на случай экстренных ситуаций, в тестовых автомобилях будет находиться как минимум по одному человеку во время испытаний.