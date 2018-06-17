В Воронеже ездит Ford «Фокус-Покус»

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В Воронеже автомобилист с юмором приделал к своему Ford Focus небольшой шильдик Pokus, что не осталось незамеченным другими участниками дорожного движения. Снимок был опубликован в соцсети «ВКонтакте» в одном из городских пабликов.

Судя по фотографии, размещённой сообществом «Местоположение ДПС Воронеж- МДПС & AUTO NEWS VRN», по дорогам Воронежа ездит Ford «Фокус-Покус». Помимо необычного названия, интернет-пользователи обратили внимание на странные номерные знаки, установленные на машину.

«А ещё, вроде бы, нет 888 региона... 88 есть. Чет тут не то», – написал местный житель Владимир.

Другой комментатор предположил, что снимок был подправлен в фотошопе. Однако не исключено, что владельцу самой востребованной на российском вторичном авторынке модели действительно захотелось выделиться среди других Ford Focus.