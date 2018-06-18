Воронежец показал, как надо бороться с бензиновым кризисом

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Жители Воронежа обсуждают одного из горожан, действия которого можно рассматривать как пример борьбы с бензиновым кризисом. Речь идет о водителе кроссовера с прицепом, наполненном топливными канистрами. Общественность с юмором отнеслась к соотечественнику.

Накануне в соцсетях появилась фотография, на которой запечатлен кроссовер марки Volvo. Машина примечательна прицепом, в котором находятся пять канистр. Воронежцы уверены, что эти емкости наполнены топливом.

По мнению горожан, воронежец успел запастись бензином до его подорожания, и теперь заправляется без переплат. Один из пользователей интернета написал в комментариях к снимку с кроссовером: «Он купил бензин по 40 рублей, думает, что переживет кризис и снова будет заправляться по прежним ценам». Другой горожанин написал, что водитель кроссовера просто в нужный момент купил топливо, и теперь ему все завидуют. Еще один пользователь пошутил, что автомобилист приобрел горючее в Саудовской Аравии, и едет домой.

Воронежцы активно обсуждают подорожание топлива, так как в мае-июне они, как и все россияне, столкнулись с этой проблемой. На данный момент стоимость бензина АИ-92 составляет 42,25 рублей. АИ-95 продается за 45,50 рублей.