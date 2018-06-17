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В Ростове засняли автомобиль любителя свежей травки

Сегодня, 15:42

Сегодня, 17 июня, жители Ростова-на-Дону сфотографировали автомобиль, полностью покрытый зелёным «газоном». Во время чемпионата мира по футболу у ростовчан появилось множество поводов удивиться.

Жители донской столицы уже привыкли, что в настоящее время в их городе можно увидеть практически всё, начиная от весёлых туристов, Роналду, президента Швейцарии и заканчивая броневиком и машиной из газона. Горожане стали гадать, с какой целью хозяин украсил свой автомобиль таким образом. Некоторые предположили, что это креативный способ спрятать облезшую краску, другие считают, что дело только в эпатаже.

«Вот чего только не увидишь в родном Ростове. Например, машину из газонной травки», – написал очевидец.

Пользователи также отметили, что автомобиль любителя свежей травки позволяет безнаказанно парковаться на газоне, поскольку он попросту сольётся с ним и станет незаметен.

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