Анита Цой рассказала о «смертельном ДТП» с её участием

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Поклонники Аниты Цой обсуждают неприятную ситуацию, в которой оказалась Анита Цой и ее сын. Об инциденте пояснения дала сама певица.

Ранее поклонников Аниты Цой ошарашила новость о том, что она попала в смертельное ДТП. Информация об аварии была опубликована на странице сына певицы. Молодой человек сообщил на своей странице, что его мать серьезно травмирована, а другие участники трагедии погибли. Сын Аниты Цой пояснил, что его родительница вместе с подругой ехала домой на машине. Автомобиль не разминулся с транспортным средством, ехавшим по встречной полосе, в результате чего автомобили столкнулись. По словам молодого человека, автоледи, которая управляла встречной машиной, был пьяна. Сын Аниты Цой подытожил свое сообщение тем, что полная сумма на лечение артистки уже почти собрана, и нужно еще 62 000 рублей. В публикации также были размещены банковские счета для пожертвований.

Оказалось, сын Аниты Цой оказался жертвой хакеров. Неизвестные киберпреступники взломали аккаунт молодого человека, и решили нажиться, использовав страницу для обмана фанатов артистки.

Аниту Цой ситуация со взломом аккаунта сына и с сообщением о «смертельном ДТП» сильно разозлила. Певица поспешила прокомментировать произошедшее, и сообщить своим поклонникам, что произошло на самом деле, и что никакой аварии вовсе не было.