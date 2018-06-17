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Компания Panoz изобрела самовосстанавливающуюся краску для машин

Сегодня, 16:06

Компания Panoz представила уникальную самовосстанавливающуюся краску для авто, которую получит серийный автомобиль производителя. Эксперты Faynlab помогали в создании нового лакокрасочного покрытия.

Новую краску от Panoz создают по технологии Self-Heal Plus, благодаря чему краска способна самостоятельно восстановить незначительные повреждения достаточно лишь высокой температуры. Разработчики умолчали, о какой именно температуре идет речь, поэтому пока неясно, хватит ли новой краске несколько часов на солнце или понадобится термофен.

Представители компании Panoz обратили внимание, что на данном этапе исследований самовосстанавливающаяся краска способна справиться только с мелкими царапинами. В результате это позволит владельцу сэкономить на полировке авто, при учете, что краска будет стоить не дорого.

На данный момент цена на новую краску от Panoz неизвестна, однако автоэксперты уверены, что даже если стоимость ЛКП будет высокой, то она не будет ощутима при покупке дорогостоящих автомобилей бренда.

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