Эксперты: Переход на газ позволит существенно сэкономить на топливе

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Недавно правительство России пообещало остановить подорожание топлива в стране, однако в некоторых ее регионах до сих пор растут ценники на горючее. Поэтому эксперты заявили, что отечественным автомобилистам пора переходить на газ, и пояснили, почему.

Специалисты признают, что для перехода на газ придется потратиться на установку газобаллонного оборудования (от 25 000 до 40 000 рублей, в зависимости от особенностей силового агрегата), однако эти расходы оправданы, и окупятся в короткие сроки. Дело в том, что литр пропана в России стоит 19-21 рублей, в то время, как литр бензина АИ-92 продается за 40-43 рублей.

Примечательно, что установка газобаллонного оборудования делает автомобиль битопливным. То есть, он будет работать на газе, однако при необходимости, автомобиль может работать на бензиновой тяге, и на нее можно переключиться даже не останавливая машину.

Стоит сказать, что о газификации автомобилей ходят разные мифы. К примеру, говорят, что на газе существенно снижается производительность двигателя и увеличивается расход топлива. На самом деле, при качественной установке и настройке газобаллонного оборудования потери мощности мотора составляют 5-10%. При этом, расход топлива увеличивается не более чем на 15%.

Эксперты подытоживают, что даже если автомобилисту после перехода на газ не удастся тратить на топливо вдвое меньше, все равно можно говорить о существенной экономии.