В Москве футбольные фанаты принимали ванну на крыше автомобиля

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По центру столицы проехался черный легковой автомобиль с ванной на крыше, в которой плескались люди. В сеть попал видеоролик, снятый очевидцами необычного перформанса.

В Москве футбольные фанаты установили на крыше автомобиля LADA Largus ванну и проехались с ней по центральным улицам. На кадрах видно, что ванна наполнена водой. Сначала в ней находился только один болельщик, но затем на крышу залез ещё один молодой человек, который вышел из машины во время остановки на светофоре. Один из мужчин даже успел потанцевать, пока автомобиль стоял.

Кроме того, фанаты кричали «Россия!», размахивая шарфами в цвет флага, и даже брызгали водой на случайных людей. Подобное поведение не осталось незамеченным прохожими, которые сразу начали записывать на видео машину с импровизированным «бассейном». В свою очередь один из футбольных фанатов, которые принимали ванну на крыше автомобиля, снимал на камеру реакцию пешеходов.