Дизайнеры показали, как может выглядеть спорткупе Mazda RX-9

Сегодня, 14:02

Американский портал Motor1 разместил первые рендеры нового спортивного купе Mazda RX-9. Ожидается, что серийный автомобиль будет напоминать прототип RX Vision, при этом его выполнят в стилистике Kodo.

Независимые художники показали на изображениях собственное видение преемника Mazda RX-7 и RX-8. Предположительно новое спорткупе назовут Mazda RX-9. Товарная модель сохранит ряд черт концептуального RX Vision. В частности, спорткар получит крупную радиаторную решётку, чёрные колёсные диски и узкие передние фары.

В модельном ряду автомобиль расположится немного выше родстера MX-5. Официальных данных о технических характеристиках новинки пока нет. Известно только, что Mazda RX-9 окажется заднеприводной, при этом мотор разместится в передней части машины.

По неподтверждённым сведениям, автомобиль могут оснастить 1,6-литровым роторным двигателем SkyActiv-R в сочетании с электромотором. Такая силовая установка в сумме сможет развивать 450 лошадиных сил. Благодаря этому Mazda RX-9 сможет конкурировать со спорткаром Porsche 911 Carrera.

Напомним, продажи Mazda на российском авторынке в мае выросли на 43% и достигли 2 536 единиц. С начала года дилеры марки реализовали в РФ на 33%, чем годом ранее.