Военный броневик мирно отдыхал в центре Ростова

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В субботу, 16 июня, в дневное время на ростовских улицах заметили военную бронемашину. Удивлённые местные жители сняли военную технику на видео, которое в последствии попало в сеть.

Броневик мирно отдыхал прямо в центре города. Среди компактных «легковушек» припаркованный бронированный автомобиль кажется огромной «белой вороной». Автор фотографии подписал её: «Ничего особенного, просто кто-то броневик оставил посреди улицы в центре Ростова».

Отметим, что БРДМ-2 серийно выпускался на Горьковском автозаводе с 1963 по 1982 год. Затем производство бронемашины «переехало» на Арзамасский машиностроительный завод, где БРДМ-2 продержался до 1989 года. Бронеавтомобиль, получивший прозвище «Бардак», до сих пор используется разведывательными подразделениями более чем 50 стран.

Броня машины способна защитить от пуль стрелкового оружия и осколков. Основным преимуществом БРДМ-2 является высокая проходимость, которой удалось добиться за счёт полного привода, регулируемого давления в покрышках и выдвижных колёс.