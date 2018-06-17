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Toyota GR Super Sport все-таки пойдет в серию и получит 986 «лошадей»

Сегодня, 10:45

Представители спортивного подразделения Gazoo Racing, принадлежащего компании Toyota, подтвердили начало сборки гиперкара GR Super Sport Concept. Под капотом автомобиля, представленного в январе на автосалоне в Токио, скрываются 986 лошадиных сил.

Японская компания поучаствует в марафоне «24 часа Ле-Мана» с автомобилем GR Super Sport Concept. Как пишет издание Motor1, спортивное подразделение Gazoo Racing подтвердило планы по запуску концепт-кара в серию.

Правда, сроки появления товарного автомобиля пока не называются. Представители марки сообщили только, что гиперкар находится в разработке. Судя по снимкам, опубликованным в сети, новинка получит множество карбоновых элементов.

 

 

 

Напомним, прототип был создан на базе спортпрототипа TS050 с гибридным двигателем. Последняя машина принимала участие в гонках на выносливость WEC. Отметим, что GR Super Sport Concept тоже оснастили гибридной установкой, состоящей из 2,4-литрового твин-турбо мотора V6 и электродвигателя. Суммарная мощность гиперкара достигает 986 лошадиных сил.

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