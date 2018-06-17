«Автомобиль Иисуса» найден в море у Владивостока

Сегодня, 10:06

Жители Владивостока засняли в акватории города «плавающую» иномарку. Легковушка Toyota Mark II как будто едет по морю, что впечатлило горожан.

Сегодня, 17 июня, один из жителей Владивостока выложил в Instagram фотографию иномарки, заехавшей в море возле маяка на Токаревской кошке. Интересно, что на снимке машина как будто едет по воде, за что её назвали «автомобилем Иисуса». Как автомобиль оказался там, неизвестно.

В комментариях под фото пользователи соцсети предположили, что иномарка приплыла из Японии, либо же наоборот «Toyota Mark II так сильно тянет обратно на родину». Некоторые комментаторы отметили, что, скорее всего, владелец автомобиля пропустил начало прилива.

Жители Владивостока считают, что после такого «заплыва» хозяин иномарки захочет перепродать её. Так что не удивительно, если скоро этот же Toyota Mark II появится на сайтах по продаже автомобилей с подписью «не бит, не крашен, дедушка с бабушкой ездили».