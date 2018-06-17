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Жителей Владивостока смутили офицеры-выпускники на лимузинах

Сегодня, 09:29

Вчера, 16 июня, на улице Калинина во Владивостоке заметили семь лимузинов с Андреевскими флагами. Некоторых горожан смутило, с каким размахом празднуют свой выпуск офицеры ТОВВМУ имени Макарова.

Видео с празднующими выпускниками Тихоокеанского высшего военно-морского училища было опубликовано с Instagram-аккаунта dps_control. Ролик стал причиной споров в комментариях, однако большинство пользователей встали на защиту офицеров, которые, по их мнению, имеют право отметить окончание непростой учёбы.

«А вы знаете, что мальчишки собирали на выпускной со второго курса по копеечке, и я там была ни одного пьяного не было все было достойно. Да будущие офицеры и они оправдали это звание на выпускном. Все было очень достойно без грязи. Они большие молодцы!!!! Они это заслужили», – написала местная жительница.

Также комментаторы предположили, что недовольство автора видео вызвано завистью. Отметим, что это был юбилейный 75-й выпуск офицеров ТОВВМУ им. Макарова.

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