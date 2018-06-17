Хот-хэтч Mercedes-AMG A35 угодил в объективы фотошпионов

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Шпионам удалось заснять на тестах закамуфлированный прототип хот-хэтча Mercedes-AMG A35. В рамках Парижского автосалона производитель намерен продемонстрировать «заряженные» версии A-Class, а более широкий показ новинок пройдет в конце года.

Mercedes-AMG готовит экстремальный хэтчбек AMG A45 и более сдержанный AMG A35. Презентация последнего состоится осенью текущего года, возможно, на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Шпионам удалось запечатлеть новинку во время тестов. Судя по фото, хот-хэтч получит агрессивный задний диффузор и двойные патрубки выхлопной системы.

По предварительным данным, Mercedes-AMG A35 оснастят 2-литровым турбированным мотором отдачей в 335 «лошадей» при 450 Нм крутящего момента. Что касается более производительного AMG A45, он получит больше 400 «лошадок».