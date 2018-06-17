Старый Ford папы Римского пустят «с молотка» по цене нового Ferrari

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На ретро-автомобиле Ford Escort 1100 GL понтифик ездил еще до того, как стал главой католической церкви в 1978 году. Светло-голубой седан планируется продать на аукционе Sotheby’s по цене от 300 000 долларов.

Впервые Ford Escort 1100 GL Иоанна Павла II был продан «с молотка» в 1996 году. Тогда за автомобиль отдали 103 000 долларов. В 2015 году машину снова перепродали, но уже дешевле – за 690 000 долларов. Теперь же старый седан продадут по цене нового суперкара Ferrari 488.

Снижение цены ретро-автомобиля объясняется тем, что со времени кончины понтифика прошло уже более 10 лет, и ажиотаж вокруг его имени поутих. Тем не менее, цена для такого старого авто действительно завышена. На вторичном рынке Ford Escort 1100 GL, выпущенный в 1976 году, можно приобрести за несколько сотен долларов.

Однако у седана есть и свои достоинства – он сохранился в превосходном состоянии, таком же, когда был передан первому коллекционеру. Более того, ретрокар сохранил стальные диски и вмятины на бампере – именно в таком состоянии оставил его понтифик.