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Захарченко сел за руль первого автобуса «Донбасс»

Сегодня, 19:20

В самопровозглашённой ДНР выпустили пассажирские автобусы, получившие название «Донбасс». Новые транспортные средства, собранные на «Донгормаше», имеют ряд общих комплектующих с российскими автобусами «ПАЗ».

Новые машины создали на донецком машиностроительном заводе отвёрточной сборкой. Бригада из шести человек за месяц смогла собрать всего два автобуса. По их словам, дело в непривычке, ведь подобный транспорт здесь никогда не делали.

При Советском союзе предприятие производило оборудование для шахтёров. В последние годы цеха переоснастили под ремонт военных бронемашин и восстанавливали в нём разбитые БТРы и танки. Теперь завод возвращается к выпуску мирной продукции.

Первым испытать новый автобус предложили главе «ДНР» Александру Захарченко. Он остался доволен автобусом «Донбасс», который сильно напоминает продукцию российского предприятия ПАЗ. Дело в том, что автобусы в Донецке собирают из аналогичных комплектующих, которые поставляют из РФ.

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