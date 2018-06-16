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ABT Sportsline подготовило тюнинг-пакет для Audi A8

Сегодня, 19:00

Немецкая фирма ABT Sportsline разработала тюнинг-пакет для дизельного Audi A8. Автомобиль получил 330-сильный апгрейд.

ABT Sportsline, в основном, работает с автомобилями марки Audi, но кроме нее занимается переработкой моделями Volkswagen и Skoda. Автомобилям предоставляют увеличение мощностей, занижают подвески и устанавливают эксклюзивные колеса.

Во время переделки Audi A8 интерьер не затронули. Единственное, что решили изменить во внешнем виде автомобиля, так это колеса. Теперь Audi A8будет ездить на 22-дюймовых колесах ABT Sport GR. Эти колеса заметно выделяются серебристой полированной и черной матовой отделкой.

После работы ABT Sportsline мощность автомобиля увеличилась с 286 лошадиных сил до 330. До первой сотни Audi A8 теперь разгоняется за 5,9 секунд, максимальная скорость – 250 км/час.

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