VistaNews.ru


Россияне стали реже пользоваться автомобилями из-за цен на бензин

Сегодня, 19:06

Почти пятая часть россиян стала реже ездить на автомобиле из-за роста цен на топливо. Ещё четверть автовладельцев выразили готовность пересесть на общественный транспорт, если увеличение цен продолжится.

Фонд «Общественное мнение» опросил 1 500 граждан, проживающих в 53 регионах России. Свыше половины респондентов заявили, что у их семьи есть автомобиль. Из них 18% заметили, что с повышением цен на топливо им приходится пользоваться личным транспортом реже.

При этом 36% ездят на машине в прежнем режиме, однако 23% из них сообщили, что откажутся от поездок на своём авто в пользу городского транспорта, если цены продолжат расти.

Многие респонденты видят причину подорожания горючего в «алчности нефтяных компаний». Большинство граждан отметили, что их повседневная жизнь существенно изменилась в последнее время, так как вслед за топливом «растут цены на всё».

Кроме того, социологи спросили у тех, кто самостоятельно водят авто, как много денег им приходится тратить на бензин за месяц. Большинство отдают на заправках от 4 000 до 6 000 рублей ежемесячно. Ещё три 3% тратят на топливо более 10 000 рублей, а 5% не смогли ответить на вопрос.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Россияне готовы пересесть с авто на общественный транспорт

Россияне назвали виновных в подорожании бензина

Эксперты: На чем экономят российские автовладельцы

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Рекомендуем