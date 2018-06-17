Появилась обновленная версия китайского бестселлера GAC Trumpchi GS4

Сегодня, 07:00

Автокомпания GAC выпустила свой бестселлер GAC Trumpchi GS4 в обновленной версии. GAC уже готова принимать заказы.

Данная модель автомобиля очень популярна, особенно на китайском авторынке. В этот раз GAC представила свою новинку в двух цветах, улучшила радиаторную решетку и обновила бамперы. Установили новые противотуманные фары. Внедорожник предлагают как в моноприводном, так и в полноприводном исполнении. Турбованные двигатели объемом 1,3 и 1,5 литра имеют мощность в 137 и 152 лошадиные силы.

На российских рынках новенький GAC Trumpchi GS4 появится лишь в 2019 году. Стоимость на базовую комплектацию составит не меньше 974 тысяч рублей, топовая же версия обойдется в 1 миллион 580 тысяч рублей.