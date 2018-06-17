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В Молдавии водители вышли на протест против роста цен на бензин

Сегодня, 04:00

Молдавские автовладельцы в субботу, 16 июня, снова вышли на главную площадь столицы протестовать против повышения цен на топливо. Отметим, что за текущий месяц это уже третий протест, связанный с подорожанием горючего.

На главной площади Кишинёва десятки водителей припарковали свои автомобили и выражают своё недовольство, громко сигналя. Один из организаторов акции Валерий Кирка призвал присоединиться к протесту как можно большее количество людей.
Отметим, что предыдущий протест, который проходил 6 июня, завершился встречей с Кириллом Габуричем, главой Минэкономики страны, который выступил с предложением провести переговоры с недовольными гражданами. Уже 12 июня цены на бензин и дизтопливо снова увеличились, однако такое решение опротестовало министерство экономики.

Поскольку в Молдове каждые две недели рассматривают цены на необходимость изменения, водители боятся, что ценники на топливо могут снова «взлететь». С 13 июня максимальная цена 95-го бензина при покупке в розницу должна была увеличиться до 1,16 доллара за литр, а дизельного топлива до 1,04 доллара.

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