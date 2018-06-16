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Первый Mercedes с завода в Подмосковье подарят заслуженному жителю региона

Сегодня, 21:00

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв пообещал отдать самому заслуженному жителю области первый автомобиль Mercedes-Benz, который выпустят на заводе, строящемся в Подмосковье. Соответствующее заявление было опубликовано в Instagram-аккаунте пресс-центра губернатора.

В Московской области в индустриальном парке «Есипово» подошло к концу строительство основных и вспомогательных зданий предприятия Mercedes-Benz. В настоящее время рабочие строят окрасочную линию. Кроме того, ведутся работы по установке инженерных систем, прокладываются коридоры для подключения к вентиляции, электроснабжению, канализации и другим системам.

Отмечается, что выпуск автомобилей должен стартовать уже в первом квартале следующего года. В свете данных событий губернатор заявил, что самый заслуженный житель региона получит в подарок первую машину, которая сойдёт с конвейера нового завода.

 

За счёт запуска производства появится свыше 1 000 новых рабочих мест. Напомним, строить новый завод для производства моделей Mercedes-Benz начали в июне прошлого года. Объём инвестиций в проект суммарно составляет 15 млрд рублей.

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