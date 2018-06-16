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В Томске прошли соревнования самых громких и ярких автомобилей

Сегодня, 20:00

16 июня в Томске прошло Tuning party. На нем владельцы автомобилей соревновались, у кого самый яркий и громкий автомобиль.

На фестивали приняло участие более ста автолюбителей. Ни один автомобиль не остался без внимания, каждый из них уникален. Кроме этого прошли соревнования Db Drag racing & Bass race. На них владельцы определяли, у кого стоят самые громкие колонки. Настоящим зрелищем стал момент, когда девушки садились в автомобили, в которых на всю включена музыка, а их волосы развивались из-за «баса». Также можно было увидеть автобус, выдающий мощность звука, как на настоящем музыкальном концерте.

Немного позже собираются провести соревнования автомобилей, в чей звук автовладельцы вложили более миллиона рублей. Музыка будет настолько громкая, что стекла вряд ли выдержат такого давления.

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