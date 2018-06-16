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Hyundai Creta стал самых популярным кроссовером в городах-миллионниках РФ

Сегодня, 16:15

Агентство «АВТОСТАТ» рассмотрело первичный рынок SUV в российских городах с населением свыше 1 000 000 человек и назвало самые популярные модели по итогам января-мая нынешнего года.

Бесспорным лидером среди кроссоверов и внедорожников без пробега во всех 15 городах-миллионниках оказался Hyundai Creta. С начала 2018 года россияне купили 27 456 таких автомобилей. Из них на Москву пришлось 3 326 экземпляров, а на Санкт-Петербург – 1 977 единиц.
В других мегаполисах выбор на Hyundai Creta остановили 455 жителей Казани, 429 екатеринбуржцев, 393 автолюбителя из Нижнего Новгорода, 363 уфимца, 323 жителя Самары, 319 челябинцев, 279 ростовчан, 274 жителя Новосибирска, 230 пермяков, 227 воронежцев, 189 автолюбителей из Омска, 183 жителя Красноярска и 170 волгоградцев.

 

В число других самых продаваемых автомобилей класса SUV в российских городах с миллионным населением вошли французские Renault Duster и Kaptur, корейский KIA Sportage, немецкий Volkswagen Tiguan, японские Toyota RAV4, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander и Nissan X-Trail, а также единственная модель российско-американского СП – Chevrolet Niva.

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