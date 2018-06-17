VistaNews.ru


Производство премиальных DS 4 и DS 5 прекращено из-за низкого спроса

Сегодня, 05:00

Французская DS на фоне низких продаж решила снять с производства DS 4 и DS. Сейчас со складов распродают остатки хэтчбеков, на смену которым придут новые электрокары.

Все попытки марки увеличить продажи DS 4 и DS 5 завершились провалом. За минувший год на европейском рынке удалось реализовать всего 11 746 единиц DS 4 и 5 738 экземпляров DS 5. На сегодняшний день освободившиеся мощности готовят к производству других автомобилей.

Вместе с тем представители PSA Group отмечают, что выпуск DS 4 и DS 5 с самого начала планировалось прекратить в 2018 году. После презентации нового компактного электромобиля, которая пройдёт на Парижской автовыставке, компания начнёт реализовывать планы по электрификации своих моделей.

Отметим, что DS уже готов приступить к серийной сборке хэтчбека DS 3, который окажется вторым автомобилем бренда с электродвигателем. Первым стал гибридный флагманский кроссовер DS 7 E-Tense. Примечательно, что DS 3 будет доступен и в бензиновом варианте, но не обзаведётся дизельной модификацией.

 

В перспективе компания выпустить флагманский седан, который окажется на ступень выше модели 7 Crossback. Главным конкурентом новинки станет BMW 5-Series. Пока неизвестно, стоит ли ожидать французскую модель в России.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Apple может снять iPhone X с производства из-за низкого спроса

Китайцы стали реже покупать легковые автомобили в феврале

Производство автомобилей Hyundai в России в 2017 году выросло на 13%

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Рекомендуем