Производство премиальных DS 4 и DS 5 прекращено из-за низкого спроса

Сегодня, 05:00

Французская DS на фоне низких продаж решила снять с производства DS 4 и DS. Сейчас со складов распродают остатки хэтчбеков, на смену которым придут новые электрокары.

Все попытки марки увеличить продажи DS 4 и DS 5 завершились провалом. За минувший год на европейском рынке удалось реализовать всего 11 746 единиц DS 4 и 5 738 экземпляров DS 5. На сегодняшний день освободившиеся мощности готовят к производству других автомобилей.

Вместе с тем представители PSA Group отмечают, что выпуск DS 4 и DS 5 с самого начала планировалось прекратить в 2018 году. После презентации нового компактного электромобиля, которая пройдёт на Парижской автовыставке, компания начнёт реализовывать планы по электрификации своих моделей.

Отметим, что DS уже готов приступить к серийной сборке хэтчбека DS 3, который окажется вторым автомобилем бренда с электродвигателем. Первым стал гибридный флагманский кроссовер DS 7 E-Tense. Примечательно, что DS 3 будет доступен и в бензиновом варианте, но не обзаведётся дизельной модификацией.

В перспективе компания выпустить флагманский седан, который окажется на ступень выше модели 7 Crossback. Главным конкурентом новинки станет BMW 5-Series. Пока неизвестно, стоит ли ожидать французскую модель в России.