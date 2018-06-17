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Электрокатер Jaguar установил рекорд скорости на воде

Сегодня, 06:00

Британской марке Jaguar, известной люксовыми спорткарами, удалось установить рекорд скорости на воде для электрических лодок. Прежний рекорд побил катер, оснащённый двумя электродвигателями.

 Компания Jaguar при участии Williams Advanced Engineering создала катер Jaguar Vector Racing V20E, полностью электрическая силовая установка которого суммарно генерирует 299 л. с. Весит транспортное средство 320 килограммов. В его конструкции применили решения, которые использовались ранее на болидах Формулы-Е.


Новый Jaguar Vector Racing V20E смог ускориться на воде до рекордной средней скорости в 142,6 км/ч. Результат был рассчитан после двух заездов в разные стороны, на которые ушло 20 минут. Заезды провели на участке, составляющем один километр в длину, на озере Конистон Уотер, что в Великобритании.

 

Прежний рекорд скорости для электрических катеров, установленный в 2008 году, достигал 123,5 км/ч, то есть Jaguar превзошёл его на 19 км/ч. Абсолютный рекорд скорости на воде равен 511 км/ч, его удалось установить ещё в 1978 году. Напомним, Jaguar Land Rover представила рестайлинговый кроссовер E-Pace, который обзаведётся новым бензиновым двигателем.

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