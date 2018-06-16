Серийная версия Volkswagen ID Hatch сохранит дизайн концеп-кара

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Серийная версия Volkswagen ID Hatch в кузове хэтчбэк сохранит дизайнерские решения, которые представили в концепт-каре 2016 года. Об этом сообщил Клаус Бишофф, главный дизайнер немецкого концерна.

Согласно заявлению Бишоффа, Volkswagen ID Hatch получит ту же проекцию фонарей, те же размеры, диски колес, оптику на светодиодах и ряд других элементов. Серия ID напоминает шоу-кары.

Дизайнер сообщил, что серийная версия хэтчбэка Volkswagen ID Hatch лишится камер на зеркалах заднего вида из-за юридических причин. Высокая себестоимость лишила модель также электрических дверных ручек, однако остальные элементы остались неизменными.

Клаус Бишофф отметил, что немецкий бренд планирует начать серийное производство трех моделей Volkswagen ID. В апреле приступили к разработке прототипов, в течение 16 месяцев авто будут создавать и тестировать. Уже в ноябре следующего года появится первая серийная модель, а продажи стартуют в 2020 году.