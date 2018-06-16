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Эксперты рассказали, как сэкономить на обслуживании автомобиля

Сегодня, 14:40

Обслуживание машин с каждым днем автомобилистам выходит все дороже. Им на помощь пришли эксперты, рассказавшие, как можно на этом сэкономить.

Легче всего придется тем автолюбителям, которые живут в частных домах, так как они могут отказаться от автомоек и приводить в порядок свой автомобиль самостоятельно. Но и для жителей городов есть решение – можно пользоваться мойками с самообслуживанием, экономив при этом до 50-60%.

Даже если владелец не автомеханик, ему может быть под силу выполнить такие простые операции, как замена масла или лампочки в фарах, а ведь на СТО такие процедуры выходят в копеечку. Также на ТО лучше приезжать со своими деталями и материалами, так как сотрудники станций чаще всего накручивают цены, при этом неплохо зарабатывая.

Также есть сезонные необходимые процедуры, например замена резины. Но и тут можно сэкономить, выполняя их немного раньше или позже назначенного срока, так как во время наплыва клиентов мастерские прилично завышают цены. А еще лучше купить два комплекта дисков для зимней и летней резины и менять их самостоятельно.

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