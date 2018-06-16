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На дорогах Ростова заметили «машину кота Леопольда»

Сегодня, 13:22

Жителей Ростова-на-Дону заинтересовал замеченный на трассе автомобиль, который одновременно напоминает и классические спорткары Ferrari, и транспортное средство всеми любимого мультипликационного персонажа кота Леопольда.

Ростовчанка разместила в одном из городских пабликов в социальной сети «ВКонтакте» фотографию необычного спорткара с краснодарскими номерными знаками. Девушку заинтересовало, что за машину ей удалось запечатлеть. Снимок вызвал массу эмоций среди местных автовладельцев. Большинство согласилось с тем, что автомобиль является «самоделкой».

 

 

Один из участников сообщества обнаружил сходство замеченного на дорогах Ростова спорткара с Ferrari 308 GTS-12, который выпускался в 80-90 годы ХХ века. Пользователи также предложили немало шуточных версий от «робота-трансформера» до «машины кота Леопольда».

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