На дорогах Ростова заметили «машину кота Леопольда»

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Жителей Ростова-на-Дону заинтересовал замеченный на трассе автомобиль, который одновременно напоминает и классические спорткары Ferrari, и транспортное средство всеми любимого мультипликационного персонажа кота Леопольда.

Ростовчанка разместила в одном из городских пабликов в социальной сети «ВКонтакте» фотографию необычного спорткара с краснодарскими номерными знаками. Девушку заинтересовало, что за машину ей удалось запечатлеть. Снимок вызвал массу эмоций среди местных автовладельцев. Большинство согласилось с тем, что автомобиль является «самоделкой».

Один из участников сообщества обнаружил сходство замеченного на дорогах Ростова спорткара с Ferrari 308 GTS-12, который выпускался в 80-90 годы ХХ века. Пользователи также предложили немало шуточных версий от «робота-трансформера» до «машины кота Леопольда».