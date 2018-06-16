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Назван ТОП-5 ошибок водителей, которые «дарят» угонщикам машины

Сегодня, 13:30

Угнать автомобиль могут в любой момент, даже если автовладелец установил несколько охранных систем, однако зачастую водители сами помогают угонщикам. Автоэксперты составили ТОП-5 ошибок, которые буквально «дарят» угонщикам машины.

Возглавила рейтинг ошибка, которую допускают почти все. Установив сигнализацию, выводят светодиод или наклейку, которые свидетельствуют о её наличии и могут многое рассказать угонщику, который будет готов.

Второе место заняла установка сигнализации от дилера. Установка охранной системы производится по одному алгоритму, а фирменная номерная рамка также расскажет угонщику как всё устроено. Более того, он может быть в сговоре с одним из сотрудников и во время очередного ТО сделать копию ключей. Чтобы обезопасить себя не стоит передавать сразу все ключи мастерам, ставить охранную систему в сервисный режим или отключать её.

Водители совершают огромную ошибку, когда носят все ключи в одной связке: от машины, брелок сигнализации, от механической охранной системы, радиометки и иммобилайзер. Это значительно упрощает работу угонщика.

Многие отдают предпочтение электронным сигнализациям, что также является ошибкой. Хорошее механическое устройство вместе с электроникой улучшат защиту авто, а также стоит обзавестись секретной кнопкой или дополнительными иммобилайзерами. Завершает ТОП-5 ошибок, которые упрощают угон, КАСКО. Застраховать авто не достаточно, это наоборот привлекает злоумышленников.

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