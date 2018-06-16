«Китайцы» Haval H6 и H9 резко подорожали на 50-140 тыс. рублей

Сегодня, 15:00

В этом месяце на российском авторынке цены на Haval H6 и H9 поднялись на 50 000-140 000 рублей. Это подтверждает исследование, проведённое аналитиками агентства «АВТОСТАТ».

При покупке кроссовера Haval H6, который оборудован 150-сильным агрегатом объемом 1,5 л и механической трансмиссией, теперь нужно отдать на 50 000 рублей больше. В исполнении Lux такой автомобиль обойдётся минимум в 1 169 000 рублей. Версия с коробкой «автомат» прибавила в цене 70 000 рублей. «Топовый» Haval H6 Elite отныне можно приобрести не менее чем за 1 359 900 рублей.

Вне зависимости от модификации цены на внедорожник Haval H9 увеличились на 140 000 рублей. Напомним, в РФ поставляется только с АКПП и в безальтернативной комплектации Elite. Зато на выбор доступны 2,0-литровые бензиновый и дизельный агрегаты, выдающие 245 и 190 лошадиных сил соответственно. В первом случае стоимость автомобиля выросла до 2 559 000 рублей, а во втором до 2 629 900 рублей.

Напомним, Haval занимает третье место по объему продаж в России среди китайских автобрендов. По итогам последних пяти месяцев продажи марки выросли на 44% и достигли 989 автомобилей.