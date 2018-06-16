На аукционе в Уфе распродадут машины и тракторы должников

Сегодня, 15:19

В Уфе за долги было конфисковано и выставлено на продажу более 30 автомобилей и даже три трактора. Аукцион, во время которого распродадут технику должников, состоится через десять дней.

Принять участие в торгах в Уфе может любой желающий, однако при условии, что он подал заявку и располагает деньгами для задатка. Стоит отметить, что самым дорогим из представленных автомобилей является немецкий Mercedes-Benz, который приставы региона оценили в 2 145 655 рублей.

Помимо немецкого авто, стоит также выделить два японских кроссовера: Mazda CX-5 и Toyota Rav 4. Стартовая цена первого составляет 969 000 рублей, а второй предложат за 689 000 рублей. Отметим, что самым дешевым экземпляром стал Daewoo Nexia. Легковое авто выставили на аукцион за 96 000 рублей.

Помимо обычных легковых машин, на торгах за долги продадут три трактора. Стоимость аграрной техники колеблется между 85 000 и 158 000 рублей. Отметим, что покупка трактора на данный момент особенно актуальна, так как начинается сезон полей.