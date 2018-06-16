В Ле-Мане представят Ferrari 488 Pista в исполнении Piloti Ferrari

Сегодня, 12:34

К предстоящему марафону «24 часа Ле-Мана» компания Ferrari выпустила специальную версию модели 488 Pista, которую назвали Piloti Ferrari. Купить автомобиль смогут только участники автоспортивной программы бренда.

В плане дизайна 488 Pista Piloti Ferrari отличается от стандартной машины итальянским флагом, украсившим кузов, а также по номеру «51» на боковой части. Отметим, что это отсылка к победителю минувшего года в гонках WEC в личном и командном зачёте – Ferrari 488 GTE.

Кроме того, новинку наделили задним карбоновым спойлером и облицовкой воздухозаборников из того же материала. Для отделки салона дизайнеры марки остановили выбор на алькантаре, при этом в интерьере продолжается тематика итальянского триколора.

Техническую составляющую автомобиля изменения не затронули. Напомним, купе Ferrari 488, дебютировавшее в марте в Женеве, приводится в движение 3,9-литровым битурбированным агрегатом V8, способным генерировать 720 лошадиных сил при 770 Нм.

Новинка «похудела» почти на 90 кг, при этом для неё подготовили новый кузовной обвес, позволивший улучшить аэродинамику на 20%. За счёт сниженной массы и более мощного мотора 488 Pista разгоняется до 100 км/ч с места всего за 2,85 секунды, что на 0,2 секунды лучше показателя 488 GTB.