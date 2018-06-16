VistaNews.ru


В Ле-Мане представят Ferrari 488 Pista в исполнении Piloti Ferrari

Сегодня, 12:34

К предстоящему марафону «24 часа Ле-Мана» компания Ferrari выпустила специальную версию модели 488 Pista, которую назвали Piloti Ferrari. Купить автомобиль смогут только участники автоспортивной программы бренда.

В плане дизайна 488 Pista Piloti Ferrari отличается от стандартной машины итальянским флагом, украсившим кузов, а также по номеру «51» на боковой части. Отметим, что это отсылка к победителю минувшего года в гонках WEC в личном и командном зачёте – Ferrari 488 GTE.

Кроме того, новинку наделили задним карбоновым спойлером и облицовкой воздухозаборников из того же материала. Для отделки салона дизайнеры марки остановили выбор на алькантаре, при этом в интерьере продолжается тематика итальянского триколора.

Техническую составляющую автомобиля изменения не затронули. Напомним, купе Ferrari 488, дебютировавшее в марте в Женеве, приводится в движение 3,9-литровым битурбированным агрегатом V8, способным генерировать 720 лошадиных сил при 770 Нм.

 

 

 

Новинка «похудела» почти на 90 кг, при этом для неё подготовили новый кузовной обвес, позволивший улучшить аэродинамику на 20%. За счёт сниженной массы и более мощного мотора 488 Pista разгоняется до 100 км/ч с места всего за 2,85 секунды, что на 0,2 секунды лучше показателя 488 GTB.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Хардкорный суперкар Ferrari 488 GTB получит название Pista

Мотор Ferrari в третий раз выиграл в конкурсе «Двигатель года»

Опубликован ТОП-5 лучших спорткаров автосалона в Женеве

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Рекомендуем