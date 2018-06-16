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Неуловимый мститель: Жители Воронежа пожаловались на борца с автохамами

Сегодня, 11:08

В Воронеже жители Левобережного района заметили, что активист Алексей Шамардин отправился на очередной рейд. Мужчина прославился борьбой с автохамами, нарушающими правила парковки.

В одном из воронежских пабликов опубликовали снимок активиста, сделанный на Ленинском проспекте около дома №43. Фотографию сопровождал настоящий крик о помощи: «Помогите!!! Этот умалишённый снова у нас!»

Отметим, что многие воронежцы считают деятельность «неуловимого мстителя» Алексея бесполезной и не согласны с его методами. Один из горожан с недоумением написал: «Где надо трудиться, чтоб было время и деньги заниматься подобной «общественной деятельностью?»

Нашлись и жители, поддерживающие активиста в борьбе с нарушителями: «Эти автохамы уже задушили неправильными и безалаберными парковками! Пройти уже негде. Из подъезда не выйти». При этом они призвали водителей быть человечнее.

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