В Воронеже на проспекте Революции автохамы оккупировали тротуар

Сегодня, 11:01

Хамская парковка на тротуарах в Воронеже неоднократно становилась объектом обсуждения горожан. Жители города в этот раз возмущены автохамами на тротуарах проспекта Революции.

Согласно заявлению воронежцев, водители спокойно паркуются на тротуарах, а местное правительство не принимает никаких мер пресечения. Один из жителей Воронежа Сергей Викторов запечатлел припаркованный автомобиль на тротуаре в центре города. Подобный случай на проспекте Революции не первый, однако власти даже не пытаются бороться с нарушителями.

Более того, Сергей не однократно обращался в ГИБДД и городскую администрацию с заявлением о неправомерной парковке возле дома №9а на проспекте Революции, однако правительство не принимает меры, а только делает отписки.

Мужчина намерен добиться справедливости, и просит власти внимательнее следить за ситуациями в городе. Воронежец надеется, что вскоре авто уберут и они не будут мешать людям на тротуарах.