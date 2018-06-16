Эксперты назвали ТОП-5 способов купить подержанный автомобиль дешевле

Сегодня, 14:04

Вряд ли найдётся автолюбитель, который не хотел бы приобрести машину на вторичном авторынке по сниженной цене. Эксперты дали пять советов, которые помогут купить автомобиль дешевле рыночной стоимости.

В первую очередь стоит просить о снижении цены только при личной встрече, а не по телефону. Так владелец поймёт, что вы всерьез настроены купить его машину, раз не пожалели времени на разговор с продавцом «в живую».

Во-вторых, стоит взять с собой документы и необходимую сумму, когда отправляетесь на осмотр. По-настоящему хорошие экземпляры очень быстро раскупают, поэтому день задержки может стоить отличной машины. Кроме того, продавцы охотнее снижают цену, когда понимают, что могут здесь и сейчас продать авто.

Перед покупкой рекомендуется проверить автомобиль на СТО. Потраченные на это деньги можно вернуть с лихвой, «выбив» у продавца скидку за найденные изъяны.

После осмотра специалисты советуют прямо спросить, за сколько нынешний владелец готов расстаться со своей машиной. Иногда человек называет меньшую сумму, чем изначально. Также можно сказать, что у вас нет полной суммы, однако вы готовы сразу оформить сделку, если продавец немного уступит.

Наконец, в автосалонах сегодня также предлагаются неплохие машины с пробегом. Можно оставить менеджерам свой номер телефона и попросить позвонить, когда появится подходящая модель.