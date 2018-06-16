Мусорная кара: Воронежцы проучили автохама на Nissan Primera

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Парковка в неположенном месте в России вызывает множество споров и возмущений, а иногда люди наказывают нарушителей самостоятельно. В Воронеже черный Nissan Primera, который оставили возле помойки, завалили мусором.

Nissan Primera черного цвета припаркованный возле мусорных баков вызвал возмущение у жителей Воронежа, поэтому они решили проучить водителя иномарки. Автомобиль завалили пакетом с мусором. Согласно полученному снимку, горожане оставили мусор на багажнике и крыше автомобиля. Пользователи сети назвали такой шаг "мусорная кара".

Фотографию опубликовали в одном из городских сообществ, где разразился спор о том, правильно ли поступили воронежцы. Некоторые пользователи сети выступили в поддержку и согласны с таким способом наказывать автохамов, паркующихся в неположенных местах, они уверены, что после этого владелец Nissan Primera не будет парковаться у помойки.

Другие пользователи встали на защиту водителя иномарки: отметили, что в действительности черный Nissan Primera никому не мешает, а оставленные на авто мусорные пакеты лишь способ поумничать.