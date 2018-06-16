Составлен ТОП-5 жутких автокатастроф с призраками

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Призраки были замечены после ДТП, а также сами становились виновниками разного рода дорожных инцидентов.

Первый случай произошёл в 2016 году, однако видеоролик был опубликован в сети только спустя два года. Не известно, где произошёл инцидент, однако на ролике можно увидеть, что мотоциклист остановился перед силуэтом девушки в белом и подумал, что сбил её. Байкер слез с мотоцикла и в этот момент дух напал на него.

В Подмосковье на участке Киевского шоссе до 2012 года был установлен знак «Аномальная зона», сделанный неравнодушными исследователями аномалий. На 66-м километре часто происходят ДТП, а выжившие автомобилисты нередко жалуются на то, что на дорогу перед ними выскакивали загадочные фигуры.

В январе 2018 года в Красноярске произошла смертельная автокатастрофа, в которой погибла семья с двумя детьми. Несколько позже в социальных сетях опубликовали фото с места аварии, а над разрушенным автомобилем пользователи заметили два призрачных силуэта – мужской и женский.

В 2017 году в Норвегии произошла аварии, в которой водитель авто получил легкие ранения. Очевидцы сфотографировали пострадавший автомобиль, но позже на снимках удалось разглядеть лицо мужчины-призрака. Исследователи аномального уверены, что это один из погибших в ДТП, которое ранее имело место на участке опасной дороги.

В конце минувшего года в Сингапуре произошло ДТП с автомобилем-призраком, которое шокировало пользователей сети. На ролике можно увидеть, что виновником аварии стал призрачный автомобиль, который появился практически из ниоткуда.