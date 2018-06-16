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Такси в Москве подорожало почти втрое в связи с ЧМ-2018

Сегодня, 11:11

На фоне Чемпионата мира по футболу у московских таксистов появилось множество новых клиентов: после первого матча со стадиона «Лужники» на такси уехало свыше 2 000 болельщиков. Однако увеличение тарифов коснулось и тех, кому не приходится проезжать объекты чемпионата.

В целях безопасности к стадионам могут подъезжать только аккредитованные автомобили с шашечками. Пропуска получили почти 5 000 авто, принадлежащих 33 компаниям. При этом москвичи сообщают о резком подорожании проезда на такси.

По словам клиентки «Яндекс.Такси» Юлии, раньше она платила 260-280 рублей, чтобы добраться до работы от станции «Юго-Западная» до города Московский, теперь ей приходится платить почти втрое больше – 750 рублей, чтобы проехать по прямой 15 минут. Ранее подорожание в связи с увеличением спроса не превышало 100-150 рублей.

Также москвичи жалуются, что за проезд от Новых Черемушек до Академического теперь обходится в 800 рублей вместо прежних 300, а от Савеловского до Арбатской проезд подорожал с 250 до 415 рублей и т. д. Отметим, что тарифы «взлетели» сразу у всех сервисов.

В пресс-службе «Яндекс.Такси» сообщили, что повышенный тариф является вынужденной и временной мерой. Цены должны стабилизироваться со снижением спроса, который пока существенно превосходит предложение.

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