Убийца муравьёв: Воронежцы высмеяли заниженную LADA Priora

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На остановке в Воронеже местный житель сфотографировал чёрную LADA Priora с очень низкой подвеской. Снимок, опубликованный в популярном городском сообществе, вызвал бурное обсуждение.

Для заниженной LADA Priora воронежские автолюбители придумали сразу несколько прозвищ, например, «пузотёрка» и «убийца муравьёв». Комментаторы высказали противоположные мнения о подобных машинах. Одни не видят ничего криминального в безобидной модификации авто, другие выступили резко против таких доработок. Последние считают, что владельцы заниженных машин хотят выделяться в потоке транспорта, но сегодня таким уже никого не удивить.

Воронежцы также удивились, как автомобиль с настолько маленьким клиренсом ездит по российским дорогам. Некоторые предположили, что Priora получила пневмоподвеску, благодаря чему водитель может регулировать её высоту. «Я б посмотрел, как он лежачего проедет», – прокомментировал снимок местный житель Никита.