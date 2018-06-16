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Убийца муравьёв: Воронежцы высмеяли заниженную LADA Priora

Сегодня, 09:34

На остановке в Воронеже местный житель сфотографировал чёрную LADA Priora с очень низкой подвеской. Снимок, опубликованный в популярном городском сообществе, вызвал бурное обсуждение.

Для заниженной LADA Priora воронежские автолюбители придумали сразу несколько прозвищ, например, «пузотёрка» и «убийца муравьёв». Комментаторы высказали противоположные мнения о подобных машинах. Одни не видят ничего криминального в безобидной модификации авто, другие выступили резко против таких доработок. Последние считают, что владельцы заниженных машин хотят выделяться в потоке транспорта, но сегодня таким уже никого не удивить.

Воронежцы также удивились, как автомобиль с настолько маленьким клиренсом ездит по российским дорогам. Некоторые предположили, что Priora получила пневмоподвеску, благодаря чему водитель может регулировать её высоту. «Я б посмотрел, как он лежачего проедет», – прокомментировал снимок местный житель Никита.

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